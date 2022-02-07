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Тренер «Фейеноорда» высказался о Тиле и «Спартаке»

07 Февраля 2022 • 14:19 Комментировать

Гус Тиль расцвёл в чемпионате родной Голландии и даже вышел в лидеры гонки бомбардиров, забив 13 голов за «Фейеноорд» в этом чемпионате. Главный тренер команды Арне Слот дал комментарий по поводу полузащитника.

«Мне больше не нужно убеждать Тиля, как было в прошлом году. Теперь он знает, как хорошо играть в «Фейеноорде». Но мы в зависимом положении, ведь Гус играет за нас на правах аренды. Если бы я был тренером или спортивным директором «Спартака», я бы подумал: «Это неплохой игрок», - сказал Слот на пресс-конференции.

Напомним, что в январе спортивный директор «Спартака» Лука Каттани говорил, что хотел бы вернуть Гуса Тиля из аренды уже сейчас.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фейеноорд Арне Слот Гус Тиль
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