​Спартаковец Тиль вышел на 1 место в гонке бомбардиров чемпионата Голландии

У Гуса Тиля не лучшим образом шла игра в «Спартаке», но стоило хавбеку вернуться в Голландию, как он расцвёл на глазах. В воскресенье «Фейеноорд» с Тилем в составе играл против «Спарты» из Роттердама и разгромил соперника со счётом 4:0. Два из четырёх голов на свой счёт записал как раз Тиль. Оформленный дубль позволил полузащитнику вырваться в лидеры рейтинга бомбардиров текущего чемпионата Голландии с 13 мячами.

Гус Тиль выступает за «Фейеноорд» на правах аренды. Контракт игрока по-прежнему принадлежит «Спартаку». Недавно спортивный директор московского клуба Лука Каттани говорил, что он хотел бы вернуть Тиля в команду уже зимой, но этого не случится.