Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Спартаковец Тиль вышел на 1 место в гонке бомбардиров чемпионата Голландии

06 Февраля 2022 • 16:56 Комментировать
Фейеноорд
4:0
Спарта Роттердам
окончен

У Гуса Тиля не лучшим образом шла игра в «Спартаке», но стоило хавбеку вернуться в Голландию, как он расцвёл на глазах. В воскресенье «Фейеноорд» с Тилем в составе играл против «Спарты» из Роттердама и разгромил соперника со счётом 4:0. Два из четырёх голов на свой счёт записал как раз Тиль. Оформленный дубль позволил полузащитнику вырваться в лидеры рейтинга бомбардиров текущего чемпионата Голландии с 13 мячами.

Гус Тиль выступает за «Фейеноорд» на правах аренды. Контракт игрока по-прежнему принадлежит «Спартаку». Недавно спортивный директор московского клуба Лука Каттани говорил, что он хотел бы вернуть Тиля в команду уже зимой, но этого не случится.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фейеноорд Гус Тиль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Февраля
16:56 · Россия. Премьер-лига
​Спартаковец Тиль вышел на 1 место в гонке бомбардиров чемпионата Голландии
16:34 · Россия. ФНЛ
Игнашевич готов пройти стажировку в «Спартаке» 1
13:51 · Россия. Премьер-лига
«Я скучал» - Лаксальт вернулся после четырех месяцев отсутствия
11:30 · Россия. Премьер-лига
Онопко: В Севилье все уверены, что «Бетис» уничтожит «Зенит»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Федун: На сборах команда должна ползти по полю, так лучше
02:14 · Россия. Премьер-лига
Дзюба обрадовался возвращению Барриоса и зажигательно станцевал с ним 2
01:32 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не видит Рассказова в составе «Спартака»
05 Февраля
22:52 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» тоже хотел пригласить Чернова – Семак был против 1
22:22 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Локомотива» Исидор: Если забью один гол, то забью и 10, и 20
21:44 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий пошутил: «Дзагоев нам уже практически не нужен»
21:37 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» рискует не получить деньги за трансфер Жиго, они будут выплачены лишь в случае активации бонусов
21:14 · Россия. Премьер-лига
Червиченко считает, что «Спартаку» нужно было продать Жиго, как это сделал с Азмуном «Зенит» 1
21:07 · Россия. Премьер-лига
Уже 15 из 16 фанатских движений клубов РПЛ объявили о бойкоте Fan ID 2
20:41 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Кутепов уже четвёртый год отдыхает в запасе «Спартака»
20:12 · Россия. Премьер-лига
Как ЦСКА благодаря голу Набабкина обыграл «Нордшелланн» - видео видео
Все новости
Рекомендуем