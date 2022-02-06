​Федун надел кепку с интересной надписью

Леонид Федун посетил уже два матча «Спартака» на зимних учебно-тренировочных сборах в ОАЭ. Владелец московского клуба даже дал интервью клубной пресс-службе, в котором поделился своими ощущениями от работы команды на сборах.

Фанаты обратили внимание не кепку, которую надел Федун. На головном уборе можно заметить интересную надпись: «Нужен друг – заведи собаку». Фраза написана на английском языке.

Ближайший официальный матч «Спартак» проведёт 26 февраля. В рамках российской Премьер-лиги команда Паоло Ваноли будет играть против ЦСКА. Главное дерби Москвы пройдёт без активных болельщиков, объявивших бойкот из-за Fan ID.