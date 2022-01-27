Нападающий «Хетафе» Хосе Масиас совсем скоро может стать футболистом московского ЦСКА. Агент футболиста Алан Барон в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарий, оценив вероятность переезда своего клиента в стан «армейцев».

- Да, это возможно. Если условия будут подходящие, он может перейти в ЦСКА. Мы ждем условий, и если они будут хорошие, то все возможно. Хосе открыт для перехода в топ-клуб, а я считаю, что ЦСКА, как раз, является топ-клубом, - заявил Хосе Масиас.

Хосе Масиас выступает на правах аренды за «Хетафе». Права на футболиста всё ещё принадлежат мексиканской «Гвадалахаре».