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Агент Масиаса: «ЦСКА, как раз, является топ-клубом» эксклюзив

27 Января 2022 • 20:22 Комментировать

Нападающий «Хетафе» Хосе Масиас совсем скоро может стать футболистом московского ЦСКА. Агент футболиста Алан Барон в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарий, оценив вероятность переезда своего клиента в стан «армейцев».

- Да, это возможно. Если условия будут подходящие, он может перейти в ЦСКА. Мы ждем условий, и если они будут хорошие, то все возможно. Хосе открыт для перехода в топ-клуб, а я считаю, что ЦСКА, как раз, является топ-клубом, - заявил Хосе Масиас.

Хосе Масиас выступает на правах аренды за «Хетафе». Права на футболиста всё ещё принадлежат мексиканской «Гвадалахаре».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хетафе Хосе Масиас
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