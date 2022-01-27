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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Варела прокомментировал свои слова о скрытии в «Динамо» его заражения коронавирусом

27 Января 2022 • 15:16 Комментировать

В четверг в СМИ появились слова игрока «Динамо» Гильермо Варелы. Уругваец говорил, что московский клуб скрыл факт его заражения коронавирусом. Теперь на клубном сайте «бело-голубых» было опубликовано новое заявление Варелы.

Варела извинился за неразбериху и сказал, что его слова неверно интерпретировали. Более того, футболист не давал интервью, а рассказывал о ситуации в частной беседе.

По словам Варелы, однажды его тест на антитела дал положительный результат, то есть игрок мог перенести коронавирус без симптомов. При этом уругваец не знает, когда именно он болел.

Варела отметил, что в «Динамо» серьёзно соблюдаются медицинское протоколы, а сам он собирается вакцинироваться.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Гильермо Варела
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