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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Варела рассказал, что «Динамо» скрыло информацию о его коронавирусе

27 Января 2022 • 10:37 Комментировать

Легионер столичного «Динамо» Гильермо Варела рассказал о том, что «бело-голубые» скрыли факт его заражения коронавирусной инфекцией.

«Клуб не сообщал о моей болезни, ведь тогда я бы был отстранен от команды на 15-20 дней. Они не объявили об этом официально, и через десять дней я уже тренировался. А спустя еще два дня вышел на поле.

Также клуб не требовал вакцинироваться от COVID-19. Я хотел сделать укол на родине, однако все осложнилось после заражения в ноябре. После этого мне сказали, что нужно подождать минимум несколько месяцев», - цитирует уругвайца ESPN.

В этом сезоне РПЛ Варела отдал две голевые передачи в 15 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Гильермо Варела
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