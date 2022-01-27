Варела рассказал, что «Динамо» скрыло информацию о его коронавирусе

Легионер столичного «Динамо» Гильермо Варела рассказал о том, что «бело-голубые» скрыли факт его заражения коронавирусной инфекцией.

«Клуб не сообщал о моей болезни, ведь тогда я бы был отстранен от команды на 15-20 дней. Они не объявили об этом официально, и через десять дней я уже тренировался. А спустя еще два дня вышел на поле.

Также клуб не требовал вакцинироваться от COVID-19. Я хотел сделать укол на родине, однако все осложнилось после заражения в ноябре. После этого мне сказали, что нужно подождать минимум несколько месяцев», - цитирует уругвайца ESPN.

В этом сезоне РПЛ Варела отдал две голевые передачи в 15 встречах.