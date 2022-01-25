​Директор «Зенита» высказался о ситуации с Азмуном – сообщалось, что игрока могут сослать в дубль

На днях было объявлено о том, что с сезона 2022/2023 Сердар Азмун станет игроком «Байера». Вскоре в СМИ появилась информация о том, что «Зенит» может наказать иранца за то, что он отправился на подписание контракта, нарушив тем самым медицинский регламент. Сообщалось, что дело может дойти даже до ссылки в дубль. Более того, накануне появились данные о заражении Азмуна коронавирусной инфекцией. По поводу ситуации высказался Александр Медведев, занимающий должность генерального директора «Зенита».

«Не знаю, откуда у вас сведения по Азмуну. У нас есть внутренняя клубная кухня. Что на ней варится и запекается, не должно быть достоянием общественности», - высказался Медведев, давая комментарий для «РИА Новости».