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Газизов отреагировал на новые правила аренды футболистов

22 Января 2022 • 10:51 Комментировать

Футбольный функционер Шамиль Газизов, в настоящий момент занимающий пост гендиректора «Уфы», отреагировал на решение ФИФА ввести новый свод правил для аренды игроков.

«Это, скорее, к большим клубам относится, они скупают футболистов, потом отдают в аренду. Мне кажется, российских клубов это не сильно коснется», - передает слова руководителя ТАСС.

Стоит отметить, что изменения в регламенте вступят в силу с 1 июня 2022 года. Их еще должны одобрить на заседании совета международной федерации футбола.

С полным перечнем правил можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

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Евро-Футбол.Ру,
Шамиль Газизов
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