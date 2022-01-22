Газизов отреагировал на новые правила аренды футболистов

Футбольный функционер Шамиль Газизов, в настоящий момент занимающий пост гендиректора «Уфы», отреагировал на решение ФИФА ввести новый свод правил для аренды игроков.

«Это, скорее, к большим клубам относится, они скупают футболистов, потом отдают в аренду. Мне кажется, российских клубов это не сильно коснется», - передает слова руководителя ТАСС.

Стоит отметить, что изменения в регламенте вступят в силу с 1 июня 2022 года. Их еще должны одобрить на заседании совета международной федерации футбола.

С полным перечнем правил можно ознакомиться, перейдя по ссылке.