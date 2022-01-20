​ФИФА объявила о новых правилах аренд – они вступают в силу с 1 июля

На официальном сайте ФИФА была опубликована информация об изменении правил аренд футболистов. Новые правила вступают в силу с 1 июля 2022 года. Они ещё должны пройти одобрение Совета ФИФА на ближайшем заседании, но это лишь формальность.

Новые правила включают в себя такие пункты:

а) наличие обязательного письменного соглашения, определяющего условия аренды, в частности сроки и финансовые детали;

б) минимальный срок аренды – период между двумя трансферными окнами, максимальный – один год;

в) запрет за субаренду игроков;

г) ограничения: в любое время в течение сезона у клуба А не может быть более трёх игроков из клуба В;

д) ограничение на общее число аренд. Для его гладкости прописан переходный период:

- с 1 июля 2022 год по 30 июня 2023 года клуб может иметь не более 8 арендованных и не более 8 отданных в аренду игроков;

- c 1 июля 2023 по 30 июня 2024 года клуб может иметь не более 7 арендованных и не более 7 отданных в аренду игроков;

- c 1 июля 2024 года клуб может иметь не более 6 арендованных и не более 6 отданных в аренду игроков.

Примечание. Правила не распространяются на игроков до 21 года включительно.