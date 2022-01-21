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​Аналитик «Рубина» пошутил над Слуцким и был уволен

21 Января 2022 • 08:34 Комментировать (1)

Накануне стало известно об уходе из «Рубина» аналитика Никиты Васюхина, который год назад перебрался в казанский клуб из стана «Зенита». Теперь СМИ назвали причину расставания клуба со специалистом. По данным телеграм-канала «Инсайдлар», поводом стали неудачные шутки. Так, наставник «рубиновых» Леонид Слуцкий в присущем себе стиле пошутил над Васюхиным, однако аналитик юмор тренера не оценил. В ответ он пошутил о том, что Слуцкого могут снять с занимаемой должности в декабре. Это задело наставника команды, к тому же футболисты принялись подшучивать над обоими фигурантами ссоры. В «Рубине» решили снять Васюхина, пока ситуация не переросла в более масштабную.  

«Рубин» после первой части чемпионата располагается на десятой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Никита Васюхин
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Юбор
21 Января 2022 в 08:51
Рубин опять сделал неправильный выбор.
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