​Аналитик «Рубина» пошутил над Слуцким и был уволен

Накануне стало известно об уходе из «Рубина» аналитика Никиты Васюхина, который год назад перебрался в казанский клуб из стана «Зенита». Теперь СМИ назвали причину расставания клуба со специалистом. По данным телеграм-канала «Инсайдлар», поводом стали неудачные шутки. Так, наставник «рубиновых» Леонид Слуцкий в присущем себе стиле пошутил над Васюхиным, однако аналитик юмор тренера не оценил. В ответ он пошутил о том, что Слуцкого могут снять с занимаемой должности в декабре. Это задело наставника команды, к тому же футболисты принялись подшучивать над обоими фигурантами ссоры. В «Рубине» решили снять Васюхина, пока ситуация не переросла в более масштабную.

«Рубин» после первой части чемпионата располагается на десятой строчке в турнирной таблице.