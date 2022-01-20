«Рубин» покинул аналитик, перешедший год назад из «Зенита»

Казанский «Рубин» расстался с аналитиком Никитой Васюхиным, утверждает «Спорт-экспресс». Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество. Инициатором этого стал наставник команды Леонид Слуцкий.

Стоит напомнить, что аналитик присоединился к клубу из Татарстана зимой 2021 года, заключив контракт на один год. Он перешел в «Рубин» из петербургского «Зенита». В команде Васюхин занимался подготовкой теории, а также принимал участие в работе селекционного отдела.

«Рубин» ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на десятом месте. На счету команды Леонида Слуцкого 22 набранных очка.