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«Рубин» покинул аналитик, перешедший год назад из «Зенита»

20 Января 2022 • 10:19 Комментировать

Казанский «Рубин» расстался с аналитиком Никитой Васюхиным, утверждает «Спорт-экспресс». Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество. Инициатором этого стал наставник команды Леонид Слуцкий.

Стоит напомнить, что аналитик присоединился к клубу из Татарстана зимой 2021 года, заключив контракт на один год. Он перешел в «Рубин» из петербургского «Зенита». В команде Васюхин занимался подготовкой теории, а также принимал участие в работе селекционного отдела.

«Рубин» ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на десятом месте. На счету команды Леонида Слуцкого 22 набранных очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Никита Васюхин
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