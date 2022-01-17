«Нижний Новгород» берёт Стоцкого на просмотр

«Нижний Новгород» рассчитывает усилить состав в зимнее трансферное окно. Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа», на радаре нижегородцев оказался 32-летний защитник Дмитрий Стоцкий из «Краснодара». Футболист отправится в Турцию, где «Нижний Новгород» проводит первый сбор. Если Стоцкий устроит Александра Кержакова и его штаб, то футболист может быть арендован на вторую половину сезона.

В первой части сезона 2021/2022 Дмитрий Стоцкий провёл на поле только 125 минут в восьми матчах «Краснодара».

Ранее сообщалось о том, что у Дмитрия Стоцкого есть предложение от «Уфы», цвета которой он защищал ранее.