​«Уфа» сделала предложение по Стоцкому

«Уфа» рассчитывает заполучить в зимнее трансферное окно защитника Дмитрия Стоцкого. Агент Олег Еремин, представляющий интересы 32-летнего футболиста, рассказал «Спорт-Экспрессу» о том, что уфимский клуб уже сделал предложение «Краснодару». При этом «Уфа» пока что не может договориться со Стоцким по условиям контракта.

В сезоне 2021/2022 Дмитрий Стоцкий провёл на поле всего 43 минуты в шести играх «Краснодара» в чемпионате России. Результативными действиями защитник не отмечался.

Дмитрий Стоцкий ранее играл за «Уфу» в 2015-2018 годах.

Добавим, что «Уфа» борется за сохранение прописки в элитном дивизионе. После первой части сезона «горожане» занимают предпоследнее место в таблице.