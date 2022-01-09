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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Уфа» сделала предложение по Стоцкому

09 Января 2022 • 12:17 Комментировать

«Уфа» рассчитывает заполучить в зимнее трансферное окно защитника Дмитрия Стоцкого. Агент Олег Еремин, представляющий интересы 32-летнего футболиста, рассказал «Спорт-Экспрессу» о том, что уфимский клуб уже сделал предложение «Краснодару». При этом «Уфа» пока что не может договориться со Стоцким по условиям контракта.

В сезоне 2021/2022 Дмитрий Стоцкий провёл на поле всего 43 минуты в шести играх «Краснодара» в чемпионате России. Результативными действиями защитник не отмечался.

Дмитрий Стоцкий ранее играл за «Уфу» в 2015-2018 годах. 

Добавим, что «Уфа» борется за сохранение прописки в элитном дивизионе. После первой части сезона «горожане» занимают предпоследнее место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Уфа Дмитрий Стоцкий трансферы футбола - зима 2022
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