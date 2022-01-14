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​Сборная Парагвая указала Медину как игрока ЦСКА

14 Января 2022 • 19:22 Комментировать

ЦСКА до сих пор не объявил о трансфере атакующего хавбека Хесуса Медины. При этом в опубликованном списке игроков, вызванных в сборную Парагвая на ближайшие матчи, Медина указан как игрок московских «армейцев».

 

Неделю назад сообщалось, что Хесус Медина пройдёт медицинское обследование перед трансфером ЦСКА в Германии.

Хесус Медина должен перебраться в ЦСКА в статусе свободного агента. В последний день 2021 календарного года у 24-летнего полузащитника истёк срок трудового соглашения с «Нью-Йорк Сити» из МЛС.

Добавим, что ЦСКА ранее объявил список игроков, которые отправились на сборы в Испанию.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сборная Парагвая Хесус Медина
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