Франсиско Медина, отец полузащитника «Нью-Йорк Сити» Хесуса Медины, рассказал о том, что в настоящий момент его сын находится в Германии. Там футболист проходит медицинский осмотр перед трансфером в московский ЦСКА, сообщает «Евро-Футбол.ру».

«Я счастлив, что мой сын сейчас в Германии проходит медосмотр для ЦСКА. ЦСКА - великолепный клуб, и я рад, что все складывается именно так. Уверен, скоро нас ждут хорошие новости о подписании контракта», - сказал отец игрока.

Стоит отметить, что за «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина играл на протяжении четырех лет.