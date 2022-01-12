Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ахметов присоединится к ЦСКА на сборах позже

12 Января 2022 • 19:55 Комментировать

В среду ЦСКА отправился на первый зимний сбор в испанский Кампоамор. Пресс-служба московских «армейцев» к вечеру опубликовала состав команды на первый подготовительный этап, состоящий из 24 футболистов. В списке не оказалось двух игроков – полузащитника Ильзата Ахметова и нападающего Чидеры Эджуке.

Ахметов присоединится к команде в Испании позже, после прохождения медицинского обследования. Что до Эджуке, то в настоящий момент он находится в расположении сборной Нигерии на Кубке африканских наций.

 

ЦСКА после 18 сыгранных туров занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ильзат Ахметов Чидера Эджуке
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Января
19:55 · Россия. Премьер-лига
​Ахметов присоединится к ЦСКА на сборах позже
19:45 · Россия. Премьер-лига
​Шварц оценил Смолова, вернувшегося в «Динамо»
19:09 · Россия. Премьер-лига
У ЦСКА - новый имиджевый спонсор
18:44 · Россия. Премьер-лига
​Смолов дал первый комментарий после возвращения в «Динамо»
17:53 · Россия. Премьер-лига
​Агент Аллегри высказался об Азмуне
17:36 · Россия. Премьер-лига
Сёмин считает уход Мурило большой потерей для «Локомотива»
17:19 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты Гарри Поттера оценят: «Динамо» анонсировало возвращение Смолова роликом 1 видео
17:08 · Россия. Премьер-лига
Агент Язиджи: «На 90% Юсуф - игрок ЦСКА» эксклюзив
16:53 · Россия. Премьер-лига
Юрий Жирков оценил перспективы Смолова в «Динамо»
15:53 · Россия. Премьер-лига
​Трансфер Сергеева обошёлся «Зениту» в 180 млн рублей – раскрыта также зарплата игрока 1
15:32 · Россия. Премьер-лига
​«Крылья Советов» больше суток добирались в Турцию на сборы
15:19 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» объявил об уходе Мурило 1 официально
15:15 · Россия. Премьер-лига
​Жирков сравнил зарплату в «Зените» с предлагаемой в «Химках» 1
15:02 · Россия. Премьер-лига
​Мамаев прокомментировал информацию о своём задержании
14:47 · Россия. Премьер-лига
​Вопрос дня: Сколько забил голов Фёдор Смолов за «Динамо» 1
Все новости
Рекомендуем