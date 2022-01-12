​Ахметов присоединится к ЦСКА на сборах позже

В среду ЦСКА отправился на первый зимний сбор в испанский Кампоамор. Пресс-служба московских «армейцев» к вечеру опубликовала состав команды на первый подготовительный этап, состоящий из 24 футболистов. В списке не оказалось двух игроков – полузащитника Ильзата Ахметова и нападающего Чидеры Эджуке.

Ахметов присоединится к команде в Испании позже, после прохождения медицинского обследования. Что до Эджуке, то в настоящий момент он находится в расположении сборной Нигерии на Кубке африканских наций.

Состав армейцев на первый сбор #Кампоамор2022



Чидера Эджуке находится в расположении сборной Нигерии на Кубке африканских наций, а полузащитник Ильзат Ахметов присоединится к команде после прохождения планового медосмотра pic.twitter.com/fYXa77aQLp — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 12, 2022

ЦСКА после 18 сыгранных туров занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.