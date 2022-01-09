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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В расположении «Ахмата» выявлено два случая COVID-19

09 Января 2022 • 17:06 Комментировать
Ахмат
...
Уфа
2.10 3.20 3.80
26.02 19:00

12 января «Ахмат» отправится на свой первый зимний тренировочный сбор, но на начальном этапе команде придется обойтись без двоих футболистов основной группы. В Турцию рискуют не полететь Зоран Нижич и Сенин Себаи – оба сдали положительные тесты на коронавирус.

Однако игроки чувствуют себя хорошо и в случае отрицательного результата повторных анализов вернутся в обойму, об этом в разговоре с РИА сообщил пресс-атташе «Ахмата» Казбек Хаджиев.

После 18 туров грозненский клуб занимает место в верхней части турнирной таблицы российской Премьер-лиги, расположившись на седьмой строчке. Отставание от еврокубковой зоны составляет всего три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Сенин Себаи Зоран Нижич
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АХМАТ УФА
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