В расположении «Ахмата» выявлено два случая COVID-19

12 января «Ахмат» отправится на свой первый зимний тренировочный сбор, но на начальном этапе команде придется обойтись без двоих футболистов основной группы. В Турцию рискуют не полететь Зоран Нижич и Сенин Себаи – оба сдали положительные тесты на коронавирус.

Однако игроки чувствуют себя хорошо и в случае отрицательного результата повторных анализов вернутся в обойму, об этом в разговоре с РИА сообщил пресс-атташе «Ахмата» Казбек Хаджиев.

После 18 туров грозненский клуб занимает место в верхней части турнирной таблицы российской Премьер-лиги, расположившись на седьмой строчке. Отставание от еврокубковой зоны составляет всего три очка.