​Воспитанник «Динамо» рассказал, как Аджоев призывал Хохлова ставить в состав его сына

Станислав Лацевич, который является воспитанником «Динамо», рассказал о том, как экс-спортивный директор клуба Гурам Аджоев призывал Дмитрия Хохлова ставить его сына в состав молодёжной команды.

«Знаю, когда Гурам работал в «Динамо», говорил ставить в состав [молодёжной команды] сына. Хохлов в таких случаях отказывал: «Либо вы меня убираете, либо я выбираю состав - выбирайте», - поделился Лацевич своими воспоминаниями в ходе интервью для sport24.

Добавим, что Дмитрий Хохлов после работы с молодёжными командами «Динамо» поработал и с главной командой в 2017-2019 годах. В настоящий момент 46-летний специалист не имеет клуба – в ноябре его отправили в отставку в «Роторе».

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