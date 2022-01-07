​«Русский Месси» остался без клуба и подрабатывал грузчиком

Станислав Лацевич в своё время подавал большие надежды в академии «Динамо» – его даже называли «русским Месси». Сейчас 22-летний футболист остался без клуба. В интервью для sport24 Лацевич рассказал о трудностях, которые преподносит ему жизнь.

По словам Лацевича, почти год назад с его кредитного счёта были украдены 2 миллиона рублей, и все попытки вернуть средства оказались безуспешными. Отец игрока перенёс три инсульта, а мама, страдающая астмой, сейчас работает в семье одна.

Также Лацевич рассказал, что в своё время подрабатывал в разных отраслях – и грузчиком, и таксистом. При этом он не находит постоянную работу, поскольку ещё надеется вернуться в футбол.

«Жду не чуда, но каких-то перемен. Руки опускать не хочется, постараюсь вернуться», - поделился мыслями Лацевич.