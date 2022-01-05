Кто такой Йозе Марино

В социальных сетях появилось множество мемов и шуток после того, как новый наставник хоккейного СКА из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг сравнил себя с несуществующим Йозе Марино, который якобы работал переводчиком у Фергюсона.

Понятно, что Роман Борисович говорил о Жозе Моуринью, который сейчас работает в «Роме», а учился ремеслу у Бобби Робсона, но никак не у сэра Алекса Фергюсона, в «Спортинге» и «Порту» в качестве переводчика и в «Барселоне» как тренер.

Интересно, что Ротенберг и Моуринью встречались в Балашихе на матче «Авангард» - СКА и мило общались в ложе. Португальца раздражают коверкания имени (Хосе и, тем более, Йозе).

Ранее экс-глава ИИХФ Рене Фазель сравнивал Моуринью и Ротенберга, у которых карьера складывалась похожим образом.