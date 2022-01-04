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Роман Ротенберг сравнил себя с «Йозе Марино, переводчиком Фергюсона»

04 Января 2022 • 21:00 Комментировать (1)

Новый наставник хоккейного СКА из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг привёл пример из футбольного мира, объясняя свою новую роль в одном из сильнейших клубов Континентальной хоккейной лиги.

- Вы знаете, как начинал Йозе Марино работу?

- Расскажите.

- Он был переводчиком у Алекса Фергюсона. Просто был обычным переводчиком. Он впитал в себя все эти методики Фергюсона и стал очень успешным тренером. Таких тренеров в истории очень много, - заявил Ротенберг журналистам после дебютного матча во главе СКА.

Поправим Романа Ротенберга, Жозе Моуринью был переводчиком у Бобби Робсона в «Барселоне»

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Роман Ротенберг
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Комментарии (1)
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Sinisa Mihajlovic
04 Января 2022 в 21:28
ну он и дебил...
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