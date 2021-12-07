​Мейтин прокомментировал информацию о своей отставке из-за массовых задержаний фанатов ЦСКА

Во вторник появилась информация о том, что Александр Мейтин очень скоро покинет должность директора по безопасности РПЛ. Сообщалось, что глава Лиги Ашот Хачатурянц недоволен тем, что Мейтин уехал с «ВЭБ Арены», когда там массово задерживали фанатов ЦСКА после недавней игры против «Зенита».

Сам Александр Мейтин прокомментировал информацию о своей отставке.

«Я не писал заявление об уходе. Хачатурянц мне об этом ничего не говорил. Это фейковые новости», - высказался Мейтин для «РИА Новости».

Напомним, что после матча ЦСКА – «Зенит» более четырёхсот болельщиков московской команды были задержаны из-за использования пиротехники. При этом к правонарушениям была причастна лишь небольшая часть фанатов.