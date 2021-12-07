​Директор по безопасности РПЛ уходит в отставку из-за истории с фанатами ЦСКА – источник

Александр Мейтин, занимающий должность директора по безопасности РПЛ, отправился в отпуск с последующей отставкой. Об этом сообщает популярный телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, Мейтина настойчиво попросили уйти в отставку из-за истории с фанатами ЦСКА. Как известно, после игры Премьер-лиги против «Зенита» правоохранительные органы задержали более четырёхсот болельщиков московской команды, хотя большинство из них не имели отношения к использованию пиротехники на секторе.

Александр Мейтин посещал матч ЦСКА – «Зенит», но после игры просто уехал со стадиона, что не понравилось Ашоту Хачатурянцу, которого в ноябре избрали президентом Премьер-лиги.

Напомним, что активные фанаты большинства клубов РПЛ покидали трибуны по ходу матчей последнего тура, выражая протест из-за ситуации с задержанием фанатов ЦСКА.