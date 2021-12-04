​Антон Миранчук рассказал, когда сможет сыграть за «Локомотив»

Антон Миранчук в последний раз играл за «Локомотив» в средине августа. Из-за проблем с сухожилием футболисту московской команды понадобилось лечение. Процесс реабилитации Миранчук проходил в Германии.

Появлялась информация о том, что Миранчук может вернуться на поле ещё в 2021 году. Впрочем, после игры с «Уралом», которую Антон посещал как зритель, игрок рассказал журналистам о нежелании форсировать своё возвращение в игру. По словам Миранчука, он надеется сыграть уже во второй части сезона.

Напомним, что «Локомотив» проиграл «Уралу» в родных стенах с результатом 0:1.