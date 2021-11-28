Антон Миранчук может сыграть за «Локомотив» в ближайшее время

Антон Миранчук в последний раз выходил на футбольное поле в средине августа. С тех пор полузащитник «Локомотива» проходил лечение из-за проблем с сухожилием.

Как сообщает «РБ Спорт», врачи дали Миранчуку положительное заключение, и теперь футболист может заниматься в общей группе «Локомотива». Полузащитник имеет шансы сыграть ещё в 2021 году.

Отметим, что до конца календарного года «Локомотиву» осталось провести четыре матча – против тульского «Арсенала» (29 ноября), «Урала» (4 декабря), «Марселя» (9 декабря) и «Уфы» (12 декабря).

На текущий момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.