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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сафонов попал в номинацию на премию «Джентльмен года» - ранее супруга обвинила футболиста в измене

05 Октября 2021 • 19:26 Комментировать

Матфей Сафонов оказался в числе тех футболистов, которые попали в номинацию на премию «Джентльмен года». Самого достойного футболиста «Комсомольская правда» выбирает вот уже 27 лет.

Попадание Сафонова в номинацию выглядит отчасти странно, учитывая тот факт, что несколько часов назад супруга футболиста Анастасия чуть ли не прямым текстом обвинила вратаря в измене. Девушка написала, что не всем удаётся пройти испытания деньгами, славой и женщинами с низкой социальной ответственностью. Последний пункт она выделила большими буками.

Матфей Сафонов выступает за «Краснодар». Летом вратарь провёл три матча за национальную сборную России.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Матвей Сафонов
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