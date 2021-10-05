​Сафонов попал в номинацию на премию «Джентльмен года» - ранее супруга обвинила футболиста в измене

Матфей Сафонов оказался в числе тех футболистов, которые попали в номинацию на премию «Джентльмен года». Самого достойного футболиста «Комсомольская правда» выбирает вот уже 27 лет.

Попадание Сафонова в номинацию выглядит отчасти странно, учитывая тот факт, что несколько часов назад супруга футболиста Анастасия чуть ли не прямым текстом обвинила вратаря в измене. Девушка написала, что не всем удаётся пройти испытания деньгами, славой и женщинами с низкой социальной ответственностью. Последний пункт она выделила большими буками.

Матфей Сафонов выступает за «Краснодар». Летом вратарь провёл три матча за национальную сборную России.