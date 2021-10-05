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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Иметь вторую женщину в браке, видимо, считается нормой»: жена Сафонова объявила о распаде семьи

05 Октября 2021 • 16:22 Комментировать (2)

Супруга голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова Анастасия объявила о распаде семьи и попросила больше не поднимать эту тему.

«Иметь вторую женщину в браке, видимо, в обществе сейчас считается нормой – чего не скажешь обо мне», - написала Анастасия, отвечая на вопросы подписчиков в «Инстаграме».

«Не все проходят испытание денег, славы и женщин с низкой социальной ответственностью», - добавила девушка.

В сезоне 2021/2022 Матвей Сафонов провёл за «Краснодар» девять матчей. 22-летний вратарь пропустил в них семь голов. Добавим, что за счету Сафонова три матча за национальную сборную России.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Матвей Сафонов
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Комментарии (2)
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Crocodile
05 Октября 2021 в 17:16
сейчас в обществе принято о важнейших моментах своей личной жизни малякать в ынстограме, да еще и не совсем грамотно.
Don sangre
05 Октября 2021 в 16:50
Если я был султан... А если серьезно то жениться надоть когда нагуляешься... А он видимо не нагулялся... Таки дела
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