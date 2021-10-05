​«Иметь вторую женщину в браке, видимо, считается нормой»: жена Сафонова объявила о распаде семьи

Супруга голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова Анастасия объявила о распаде семьи и попросила больше не поднимать эту тему.

«Иметь вторую женщину в браке, видимо, в обществе сейчас считается нормой – чего не скажешь обо мне», - написала Анастасия, отвечая на вопросы подписчиков в «Инстаграме».

«Не все проходят испытание денег, славы и женщин с низкой социальной ответственностью», - добавила девушка.

В сезоне 2021/2022 Матвей Сафонов провёл за «Краснодар» девять матчей. 22-летний вратарь пропустил в них семь голов. Добавим, что за счету Сафонова три матча за национальную сборную России.