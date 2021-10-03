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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Урал» ушёл из зоны вылета, одолев «Уфу»

03 Октября 2021 • 16:20 Комментировать
Уфа
0:1
Урал
окончен

Аутсайдеры РПЛ «Уфа» и «Урал» играли в 10-м туре чемпионата. Игра получилась примерно равной, моменты возникали то у одних, то у других ворот, хотя мяч упорно не шел в цель. Всё решил меткий удар с радиуса штрафной в исполнении Эрика Бикфалви, который рикошетом от левой штанги отправил мяч в сетку - 1:0.

Команда Игоря Шалимова ушла с последнего места, набрав 9 очков. Сегодняшний соперник отстает на один балл.

Протокол игры  
Уфа 0:1 Урал
    34' Бикфалви Эрик (0:1)
Беленов Александр Плиев Константин Никитин Алексей   90' Йокич Боян Сухов Александр   58' (Бауэр Мориц (   58') Камилов Владислав Иванов Олег   9' Голубев Артём Милетич Неманья   74' (Ботака-Иобома Эрвинг (   74') Кротов Вячеслав   88' (Фищенко Руслан (   88') Агаларов Гамид
Запасные: Мрзляк Филип Журавлёв Юрий Ахатов Данил Алиев Азер Кузнецов Алексей
Помазун Илья Адамов Арсен Кузьмичев Иван Мамин Артём Кулаков Денис Мишкич Даниэль   68' Августиняк Рафал Колесниченко Кирилл Гаджимурадов Рамазан   62' (Подберёзкин Вячеслав (   62') Егорычев Андрей Бикфалви Эрик   38'
Запасные: Годзюр Ярослав Ибрахимай Илльдрен Панюков Андрей Евсеев Алексей Luka Gagnidze Максименко Артём Йовичич Бранко Агеев Михаил Железнов Юрий Гогличидзе Лео
03 октября. Стадион "BetBoom Арена" (Уфа).

 

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