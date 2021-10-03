«Урал» ушёл из зоны вылета, одолев «Уфу»

Аутсайдеры РПЛ «Уфа» и «Урал» играли в 10-м туре чемпионата. Игра получилась примерно равной, моменты возникали то у одних, то у других ворот, хотя мяч упорно не шел в цель. Всё решил меткий удар с радиуса штрафной в исполнении Эрика Бикфалви, который рикошетом от левой штанги отправил мяч в сетку - 1:0.

Команда Игоря Шалимова ушла с последнего места, набрав 9 очков. Сегодняшний соперник отстает на один балл.