«Урал» ушёл из зоны вылета, одолев «Уфу»

Аутсайдеры РПЛ «Уфа» и «Урал» играли в 10-м туре чемпионата. Игра получилась примерно равной, моменты возникали то у одних, то у других ворот, хотя мяч упорно не шел в цель. Всё решил меткий удар с радиуса штрафной в исполнении Эрика Бикфалви, который рикошетом от левой штанги отправил мяч в сетку - 1:0.
Команда Игоря Шалимова ушла с последнего места, набрав 9 очков. Сегодняшний соперник отстает на один балл.
Протокол игры
|34' Бикфалви Эрик (0:1)
Беленов Александр • Плиев Константин • Никитин Алексей • 90'Йокич Боян • Сухов Александр 58' ( Бауэр Мориц ( 58') • Камилов Владислав • Иванов Олег • 9'Голубев Артём • Милетич Неманья 74' ( Ботака-Иобома Эрвинг ( 74') • Кротов Вячеслав 88' ( Фищенко Руслан ( 88') • Агаларов Гамид
Запасные: Мрзляк Филип • Журавлёв Юрий • Ахатов Данил • Алиев Азер • Кузнецов Алексей
Помазун Илья • Адамов Арсен • Кузьмичев Иван • Мамин Артём • Кулаков Денис • Мишкич Даниэль • 68'Августиняк Рафал • Колесниченко Кирилл • Гаджимурадов Рамазан 62' ( Подберёзкин Вячеслав ( 62') • Егорычев Андрей • Бикфалви Эрик 38'
Запасные: Годзюр Ярослав • Ибрахимай Илльдрен • Панюков Андрей • Евсеев Алексей • Luka Gagnidze • Максименко Артём • Йовичич Бранко • Агеев Михаил • Железнов Юрий • Гогличидзе Лео
03 октября. Стадион "BetBoom Арена" (Уфа).