Остон Урунов вернулся в общую группу «Уфы»

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов восстановился после травмы и вернулся в общую группу. Об этом заявил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

Гендир сообщил, что Урунов сегодня присоединился к общей группе и сможет принять участие в матче с «Уралом», однако это маловероятно, так как он пропустил много времени и ему надо набрать форму. Он также отметил, что окончательное решение остается за тренерским штабом, пишет «РБ Спорт».

Напомним, что Урунов пропустил около месяца из-за перелома большого пальца правой ноги. В нынешнем сезоне на его счету два матча в РПЛ, в которых он результативными действиями не отмечался.