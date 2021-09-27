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Премьер-лига

Остон Урунов вернулся в общую группу «Уфы»

27 Сентября 2021 • 17:32 Комментировать
Уфа
...
Урал
2.20 3.40 3.40
03.10 14:00

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов восстановился после травмы и вернулся в общую группу. Об этом заявил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

Гендир сообщил, что Урунов сегодня присоединился к общей группе и сможет принять участие в матче с «Уралом», однако это маловероятно, так как он пропустил много времени и ему надо набрать форму. Он также отметил, что окончательное решение остается за тренерским штабом, пишет «РБ Спорт».

Напомним, что Урунов пропустил около месяца из-за перелома большого пальца правой ноги. В нынешнем сезоне на его счету два матча в РПЛ, в которых он результативными действиями не отмечался.

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Уфа Остон Урунов
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