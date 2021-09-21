​«Рубин» ответил отстранённому арбитру Вилкову, который раскритиковал Слуцкого

Михаил Вилков, который по ходу прошлого сезона был пожизненно отстранён от работы арбитром без права восстановления, раскритиковал Леонида Слуцкого. Последний, напомним, получил красную карточку в игре «Рубин» - «Зенит», а после финального свистка ещё и негативно высказался о профессиональных качествах судьи Сергея Иванова.

«Рубин» сделал публикацию в «Твиттере», приводя в ней цитату Михаила Вилкова и подчёркивая, что этот судья был навсегда отстранён от работы.

«Если раздувать щёки, то только так», - говорится в сообщении «рубиновых» с прикреплённым видео, на котором Слуцкий съедает пряник со словом «ВАР».