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Премьер-лига

​«Рубин» ответил отстранённому арбитру Вилкову, который раскритиковал Слуцкого

21 Сентября 2021 • 14:43 Комментировать (7)

Михаил Вилков, который по ходу прошлого сезона был пожизненно отстранён от работы арбитром без права восстановления, раскритиковал Леонида Слуцкого. Последний, напомним, получил красную карточку в игре «Рубин» - «Зенит», а после финального свистка ещё и негативно высказался о профессиональных качествах судьи Сергея Иванова.

«Рубин» сделал публикацию в «Твиттере», приводя в ней цитату Михаила Вилкова и подчёркивая, что этот судья был навсегда отстранён от работы.

«Если раздувать щёки, то только так», - говорится в сообщении «рубиновых» с прикреплённым видео, на котором Слуцкий съедает пряник со словом «ВАР».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Михаил Вилков
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Crocodile
21 Сентября 2021 в 16:25
Хлэпала жаба адюку, но ентому Вилкову и правда лучше бы не высовываца, а ен жеш болванчик лезет.
вот и получил по раздутым.
Wertygaz
21 Сентября 2021 в 16:17
Кого не ставь судить, всегда в одну сторону ошибки.., это Россия…
Советский
21 Сентября 2021 в 16:05
выйдя в поле,готовься биться с Зенитом + судья.
Zenituwka
21 Сентября 2021 в 17:23
Не мели чушь.
ингерман
21 Сентября 2021 в 15:53
ай ладна - по делу жеж продули.. ну судейка один раз ошибся - мог бы желтак и не давац желтому.. ))) зачем же стулья ломац.. )))
White_Shark
21 Сентября 2021 в 15:23
ахаха))) В точку) Браво, рубиновые)
Руденко Игорь
21 Сентября 2021 в 14:57
Что-то вы не раздували щеки, когда вылетели из еврокубков от неизвестного никому польского "Рукава"
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