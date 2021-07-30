Червиченко - о количестве болельщиков на матче «Крылья Советов» - «Спартак»: «Пустили 500, пускайте и 5000»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с болельщиками на матчах РПЛ, передаёт «РБ Спорт». Напомним, что на матче «Крылья Советов» - «Спартак» могут присутствовать 500 человек, включая участников матча.

Червиченко поинтересовался, почему пустят 500 человек, а не 1000 и откуда взяты эти цифры. Он заявил, что если пустили 500, то можно пустить и 5000, так как разницы нет. Кроме этого, экс-президент «Спартака» отметил, что в общественном транспорте люди могут кататься толпами, а посетить стадион нет, и назвал это полнейшей глупостью.

Напомним, что ранее Червиченко высказался по поводу нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.