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Италия. Серия А

Червиченко: «Кокорину нужно выжать из «Фиорентины» максимум денег и заканчивать с футболом»

30 Июля 2021 • 14:25 Комментировать
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, передаёт «РБ Спорт». Напомним, что вчера россиянин забил свой первый гол за итальянский клуб.

Червиченко заявил, что он бы тоже сумел забить в товарищеском матче, как Кокорин. Экс-президент «Спартака» добавил, что Александру нужно выжать из итальянской команды максимум денег и можно завершать карьеру.

Также Червиченко предположил, что если Кокорин продолжит играть в футбол, то следующей его командой могут стать «Химки» или «Арсенал».

Напомним, что нападающий перешёл «Фиорентину» из «Спартака» в январе за 4,50 миллиона евро. В прошлом сезоне за итальянский клуб он провёл всего четыре матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Андрей Червиченко
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