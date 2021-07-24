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«Локомотив» анонсировал переход Едвая шахматной доской

24 Июля 2021, 18:06,
Московский «Локомотив» оригинальным образом анонсировал сделку по защитнику «Байера» Тину Едваю.

По всей видимости, «железнодорожники» близки к официальному трансферу хорватского дефа «Байера». Такой вывод напрашивается после публикации клубом оригинального видеоролика, размещённого в официальном «твиттере» москвичей.

 

 

На видео заметно, как шахматная доска при наведении на клетку Е2 окрашивается в красно-белые цвета – традиционные цвета Хорватии, что указывает на национальность футболиста.

Прежде сообщалось, что «Локомотиву» удалось договориться с «аспириновыми» обо всех деталях будущей сделки.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Локомотив Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Байер Леверкузен, Тин Едвай
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