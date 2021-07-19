«Локомотив» согласовал все нюансы по контракту с Едваем. Осталось дождаться результатов медосмотра

Московский «Локомотив» вплотную приблизился к подписанию контракта с защитником «Байера» Тином Едваем. По сообщению портала FCLMnews, на уровне клубов и контракта всё уже согласовано.

Окончательно сделка будет завершена, если футболист пройдёт медосмотр в российском клубе, который будет организован в самое ближайшее время. Ранее сообщалось, что этот трансфер обойдётся «железнодорожникам» в 5-6 миллионов евро.

Тин Едвай является воспитанникам загребского «Динамо», после чего один сезон провёл в составе «Ромы». С 2014 года Едвай защищал цвета «Байера», лишь один сезон проведя в аренде за «Аугсбург». За национальную сборную Хорватии Тин отыграл 26 матчей, в которых забил 2 гола. Был в составе «шашечных» на чемпионате мира в России, на котором хорваты заняли второе место.