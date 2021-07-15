Агент Шкурина: Уровень моего подопечного как минимум соответствовал уровню ЦСКА

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15 Июля 2021, 23:50,
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Футбольный агент Валерий Исаев заявил, что уровень нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, чьи интересы он представляет, соответствовал уровню московского ЦСКА, передаёт Metaratings. Напомним, что сейчас игрока выступает в составе киевского «Динамо» на правах аренды.
Функционер также отметил, что очень переживал за футболиста, так как тот перешел в чемпионат России из команды нижней части таблицы чемпионата Беларуси.
Шкурин уже успел дебютировать за киевское «Динамо» и даже забил в двух матчах подряд.
В составе ЦСКА нападающий сыграл 14 матчей и забил три гола. Ранее он выступал за «Динамо» из Бреста.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: ЦСКА Москва, Динамо Киев, Илья Шкурин