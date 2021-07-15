Агент Шкурина: Уровень моего подопечного как минимум соответствовал уровню ЦСКА

Футбольный агент Валерий Исаев заявил, что уровень нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, чьи интересы он представляет, соответствовал уровню московского ЦСКА, передаёт Metaratings. Напомним, что сейчас игрока выступает в составе киевского «Динамо» на правах аренды.

Функционер также отметил, что очень переживал за футболиста, так как тот перешел в чемпионат России из команды нижней части таблицы чемпионата Беларуси.

Шкурин уже успел дебютировать за киевское «Динамо» и даже забил в двух матчах подряд.

В составе ЦСКА нападающий сыграл 14 матчей и забил три гола. Ранее он выступал за «Динамо» из Бреста.