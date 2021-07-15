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Шкурин забил за киевское «Динамо» во втором матче подряд

15 Июля 2021, 00:40,

Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин, который выступает за киевское «Динамо» на правах аренды, отметился уже вторым голом в составе чемпионов Украины. Сегодня киевляне обыграли швейцарский «Сьон» в рамках товарищеского матча на сборе со счетом 2:0, где один из голов оказался на счету белорусского форварда.

Также футболист забил единственный гол «Динамо» в ворота швейцарского «Серветта» в предыдущем матче, который закончился со счетом 1:1.

Напомним, что Шкурин перешёл из ЦСКА в «Динамо» на правах аренды несколько дней назад. Он будет выступать в составе украинского клуба до конца сезона 2021/22.

Ранее стало известно, что фанаты московского «Динамо» оказались изображены на сезонных абонементах киевских одноклубников. Ошибку заметили болельщики клуба из столицы Украины.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: ЦСКА Москва, Динамо Киев, Илья Шкурин
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