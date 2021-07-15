​Агент Жилберто ответил на вопрос об интересе «Спартака»

«Спартак» ищет правого защитника, и появилась информация, что московский клуб ведёт переговоры по 28-летнему бразильцу Жилберто, выступающему за «Бенфику». Комментарий на этот счёт сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» дал агент игрока Аллан Эспиноса.

«За Жилберто наблюдают многие команды. Могу сказать, что официального предложения от «Спартака» не поступало», - высказался агент.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Жилберто в 3 миллиона евро. За «Бенфику» бразилец провёл 36 матчей, в которых он отметился тремя результативными передачами на партнёров.