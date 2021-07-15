​«Спартак» ведёт переговоры по правому защитнику «Бенфики»

«Спартак» продолжает искать варианты для усиления правого фланга обороны. Как сообщает sport24, московский клуб ведёт переговоры по трансферу правого защитника «Бенфики» Жилберто.

28-летний Жилберто выступает за «Бенфику» с прошлого лета. В составе лиссабонских «орлов» бразилец провёл 36 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами на партнёров по команде.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Жилберто в 3 миллиона евро.

Первый официальный матч нового сезона «Спартак» проведёт 24 июля. В этот день команда Руя Витории сыграет против «Рубина» в Казани.