Вендел рассказал о своей любимой позиции на поле

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14 Июля 2021, 20:45,
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Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, какая позиция на поле ему нравится больше всего. Игрок отметил, что ему нравится как атаковать, так и защищаться.
«Больше всего мне нравится роль бокс-ту-бокса. Я играл на этой позиции ещё в бытность игроком «Фламенго». Мне нравится, когда можно подключаться в атаку, но в то же время не стоит забывать и обороняться», - цитирует Вендела Rusfootball.
Вендел перешёл в «Зенит» из «Спортинга» в прошлом году за 20 миллионов евро. В РПЛ он провёл 15 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.
Напомним, что ранее в сети появилось фото новой формы «Зенита» на следующий сезон.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Зенит, Вендел