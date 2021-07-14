Вендел рассказал о своей любимой позиции на поле

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, какая позиция на поле ему нравится больше всего. Игрок отметил, что ему нравится как атаковать, так и защищаться.

«Больше всего мне нравится роль бокс-ту-бокса. Я играл на этой позиции ещё в бытность игроком «Фламенго». Мне нравится, когда можно подключаться в атаку, но в то же время не стоит забывать и обороняться», - цитирует Вендела Rusfootball.

Вендел перешёл в «Зенит» из «Спортинга» в прошлом году за 20 миллионов евро. В РПЛ он провёл 15 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Напомним, что ранее в сети появилось фото новой формы «Зенита» на следующий сезон.