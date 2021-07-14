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Самедов: «После реформы РПЛ станет только интереснее»

14 Июля 2021, 08:14,

Экс-полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов поделился мнением о возможных реформах в российском футболе. Ранее в СМИ появилась информация, что Премьер-лигу могут перевести на швейцарскую систему.

«Если это пойдет на пользу, то почему нет. Я толком никогда не играл по такой системе. На первый взгляд, РПЛ после такой реформы станет только интереснее», - приводит слова Самедова RT.

Новый сезон российской Премьер-лиги стартует в пятницу, 23 июля.

Напомним, что в прошлой кампании чемпионом стал петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака завоевали золотые медали в третьем сезоне подряд.

Вице-чемпионом стал «Спартак», а третью строчку занял «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Самедов
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Комментарии (2)
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0
superzina
14 Июля 2021, 12:03

"После реформы РПЛ станет только интереснее."
Если брать только РПЛ , то он прав .
Для первых 4-х команд (и для 2-х из второй 4-ки ) количество игр между собой увеличится в 2 раза . Это шажок в правильном направлении .

0
Super fanat
14 Июля 2021, 08:57

"Хороший тамада и конкурсы интересные" ©

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