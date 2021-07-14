Самедов: «После реформы РПЛ станет только интереснее»

Экс-полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов поделился мнением о возможных реформах в российском футболе. Ранее в СМИ появилась информация, что Премьер-лигу могут перевести на швейцарскую систему.

«Если это пойдет на пользу, то почему нет. Я толком никогда не играл по такой системе. На первый взгляд, РПЛ после такой реформы станет только интереснее», - приводит слова Самедова RT.

Новый сезон российской Премьер-лиги стартует в пятницу, 23 июля.

Напомним, что в прошлой кампании чемпионом стал петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака завоевали золотые медали в третьем сезоне подряд.

Вице-чемпионом стал «Спартак», а третью строчку занял «Локомотив».