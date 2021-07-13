Реформа в российском футболе: РПЛ хотят перевести на швейцарскую систему

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13 Июля 2021, 12:26,
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РФС может провести реформу российского футбола, об этом рапортует «Рейтинг букмекеров».
В элитном дивизионе продолжат участвовать 16 клубов, которые буду соревноваться по так называемой «швейцарской системе». Именно такой формат будет применен в Лиге чемпионов с сезона-2024/2025. Система проведения РПЛ - «осень-весна».
ФНЛ разделят на два отдельных чемпионата - весенний и осенний. 20 участников будут разделены на две группы по десять команд.
Также появятся Новая Лига А и Новая Лига Б. Турниры будут проводиться по системе «весна-осень». Команды разделят на две группы по 12-16 участников.
Инициатива реформирования футбола связана со снижением уровня чемпионата России и падением страны в рейтинге УЕФА.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: РПЛ
-1.РПЛ надо УВЕЛИЧИВАТЬ до 20 команд, чтобы играли ЧАЩЕ! -2. Гастробайтеров НАДО СОКРАЩАТЬ до 5 на поле и приглашать в Россию только СБОНИКОВ своих сборных!!! -3. Надо менять СИСТЕМУ НАЧИСЛЕНИЯ очков как в ХОККЕЙ - ПОБЕДА за 90 минут 3 балла, Победа в дополнительные 30 минут или по пенальти - 2 балла, НИЧЬЯ в основное время и ПРОИГРЫШ после - балл, поражение за 90 минут - 0 баллов!!! Вот тогда в России ХОРОШО НАЧНУТ ИГРАТЬ в ФУТБОЛ!!!
Расширяли расширяли лигу и наконец расширили с 16ти до 16ти команд.
Нужно переходить не на швейцарскую, а на шотландскую систему, сокращаем кол-во команд в премьере и играем по 3 круга, тем самым наигрывая основу сборной, плюс надо сократить кол-во легионеров в раза 2
Вспоминается басня Крылова про музыкантов, решили загубить футбол в России окончательно чинуши?
И что? Поможет?
Странно почему топ-чемпионаты до такого недодумались... Играют,понимаешь, по кругу в 18-20 команд