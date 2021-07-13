Реформа в российском футболе: РПЛ хотят перевести на швейцарскую систему

РФС может провести реформу российского футбола, об этом рапортует «Рейтинг букмекеров».

В элитном дивизионе продолжат участвовать 16 клубов, которые буду соревноваться по так называемой «швейцарской системе». Именно такой формат будет применен в Лиге чемпионов с сезона-2024/2025. Система проведения РПЛ - «осень-весна».

ФНЛ разделят на два отдельных чемпионата - весенний и осенний. 20 участников будут разделены на две группы по десять команд.

Также появятся Новая Лига А и Новая Лига Б. Турниры будут проводиться по системе «весна-осень». Команды разделят на две группы по 12-16 участников.

Инициатива реформирования футбола связана со снижением уровня чемпионата России и падением страны в рейтинге УЕФА.