​«Локомотив» разошёлся миром с «Рапидом»

В субботу вечером в рамках подготовки к новому сезону «Локомотив» на сборе в Австрии проводил контрольный поединок против венского «Рапида». За 90 минут игрового времени команды не смогли отметиться хотя бы одним голом, и встреча завершилась с результатом 0:0.

Первый официальный матч сезона 2021/2022 «Локомотив» проведёт уже 17 июля. Соперником команды Марко Николича в матче за Суперкубок России будет чемпион последних лет - «Зенит».

Кстати говоря, «Зенит» свой субботний контрольный матч тоже завершил со счётом 0:0. Питерцы встречались с «Шальке 04».