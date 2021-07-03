​«Зенит» сыграл вничью с «Шальке»

В субботу вечером на австрийском сборе «Зенит» встречался с немецким «Шальке 04». Встреча завершилась вничью со счётом 0:0. Стоит сказать, что в средине второго тайма 18-летний голкипер питерской команды Даниил Одоевский смог взять пенальти.

В настоящий момент «Зенит» готовится к сезону 2021/2022. Для команды Сергея Семака он начнётся уже через две недели – 17 июля. В этот день «сине-бело-голубые» сыграют против «Локомотива» в битве за Суперкубок России.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из трёх последних сезонов.