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«Спартак» интересуется Ляичем

02 Июля 2021, 19:13,

Московский «Спартак» проявляет интерес к нападающему «Бешикташа» Адему Ляичу, передаёт Fanatik. Сообщается, что «красно-белым» придётся конкурировать за игрока с итальянскими «Торино» и «Дженоа».

Отмечается, что «Спартак» сделал запрос по возможному переходу 29-летнего серба. «Бешикташ» готов отпустить Ляича бесплатно из-за высокой зарплаты нападающего, однако сам игрок больше склоняется к трансферу в Италию, чем в Россию.

Ранее сообщалось, что Ляич может продолжить карьеру в московском ЦСКА. В прошлом сезоне на счету серба 24 матча во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал пять результативных передач. Ранее игрок выступал за «Фиорентину», «Торино», «Рому», «Интер» и «Партизан».

Напомним, что сегодня «Спартак» официально объявил о трансфере Виктора Мозеса.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Спартак Москва, Бешикташ, Трансферы футбола - лето 2021, Адем Ляич
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