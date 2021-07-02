​Мозес стал игроком «Спартака»

Виктор Мозес стал полноценным футболистом «Спартака». Московский клуб посредством своего официального сайта объявил о подписании с 30-летним нигерийцем контракта, рассчитанного на два ближайших сезона.

Напомним, Мозес переходил в «Спартак» из «Челси» осенью на правах аренды. В 20 матчах за «красно-белых» нигерийский футболист, способный закрывать весь правый фланг, записал на свой счёт 4 гола.

Согласно данным портала transfermarkt, «Спартак» за выкуп Мозеса выплатит «Челси» пять миллионов евро.

Добавим, что в настоящий момент «Спартак» готовится к сезону 2021/2022 под руководством Руя Витории.