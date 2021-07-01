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Бауэр стал игроком «Уфы»

01 Июля 2021, 13:14,

Экс-защитник «Сток Сити» Мориц Бауэр перешёл в «Уфу» на правах свободного агента, передаёт официальный сайт клуба. Сообщается, что стороны подписали контракт на два года.

Напомним, что «Уфа» арендовала правого защитника в зимнее трансферное окно. За полгода в России Бауэр провёл 8 матчей в составе клуба, в которых отдал две результативные передачи.

Игрок также выступал за «Грассхоппер», «Рубин», «Сток Сити» и «Селтик». В составе сборной Австрии сыграл шесть матчей, результативными действиями не отмечался.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Велеса» Артур Галоян может стать игроком «Уфы».

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Уфа, Трансферы футбола - лето 2021, Мориц Бауэр
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