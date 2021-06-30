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Галоян не перейдёт в ЦСКА, игрок продолжит карьеру в «Уфе»

30 Июня 2021, 22:18,

Полузащитник Артур Галоян, который стал свободным агентом, не сумел договориться с ЦСКА по поводу сотрудничества, передаёт Sport24. Сообщается, что переговоры были на финальной стадии. Сейчас 22-летний игрок близок к переходу в «Уфу».

Напомним, что 1 июля у Галояна завершается контракт с «Велесом». В прошлом сезоне полузащитник провёл 41 матч в составе своей команды во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 10 результативных передач. Галоян является воспитанником московского «Торпедо».

Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Илья Шкурин может продолжить карьеру в Израиле.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: ЦСКА Москва, Уфа, Артур Галоян
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