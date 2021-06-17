​«Спартак» объявил состав на сборы

Футболисты «Спартака», которые не задействованы в турнирах национальных сборных, начали летние сборы. Пресс-служба московского клуба опубликовала список игроков, которые уже работают под руководством нового тренера – Руя Витории.

В список попали следующие футболисты: Максименко, Ребров, Селихов, Ещенко, Рассказов, Кутепов, Жиго, Гапонов, Литвинов, Маслов, Айртон, Тимофеев, Хендрикс, Умяров, Ломовицкий, Мозес, Глушенков, Мирзов, Роша, Игнатов, Бакаев, Мелкадзе.

Ранее «Спартак» анонсировал летние товарищеские матчи, назвав своих соперников.

Добавим, что Руй Витория подписал со «Спартаком» контракт на два ближайших сезона.