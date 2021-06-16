​Стали известны соперники «Спартака» на летнем сборе

«Спартак» проведёт летний подготовительный сбор в Австрии, который продлится с 25 июня по 5 июля. В ходе подготовки команда Руя Витории проведёт три контрольных поединка, о чём сообщается на официальном сайте «красно-белых».

29 июня «Спартак» сразится с чемпионом Азербайджана в лице «Нефтчи». Спустя три дня, 2 июля, московская команда будет противостоять словенскому клубу «Браво». А в последний день сбора, 5 июля, подопечные Руя Витории сыграют «Шибеником» из Хорватии.

Напомним, что прошлый чемпионат России «Спартак» завершил на второй позиции в турнирной таблице и получил билет в квалификацию Лиги чемпионов.