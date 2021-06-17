ЦСКА провёл первую тренировку под руководством Алексея Березуцкого

Московский ЦСКА провёл первую тренировку на сборе в Австрии.

Официальный аккаунт «красно-синих» выложил в «Инстаграм» фотографию первой тренировки команды под руководством Алексея Березуцкого. Также в клубе добавили, что после самолёта армейский коллектив сразу же посмотрел матч сборных России и Финляндии, а потом приступил к работе. Первый сбор москвичи проведут в Бад-Тацмансдорфе.

15 июня стало известно о том, что Ивица Олич уволен с поста главного тренера команды, поэтому не будет готовить футболистов к новому сезону. Временно исполняющим обязанности коуча стал бывший игрок ЦСКА Алексей Березуцкий.